Cna propone l'autoproduzione di energia con il sostegno del Governo

Il Governo ha accolto favorevolmente la proposta di Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media impresa) riguardante l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando i tetti dei capannoni delle imprese. Marco Pasquino, direttore di Cna Piemonte Nord, ha dichiarato che questa proposta è stata inclusa nelle modifiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con uno stanziamento di 6,3 miliardi di euro. Questo rappresenta un'opportunità per accelerare il processo di transizione verde.

Grazie all'autoproduzione di energia, le imprese possono risparmiare da subito mediamente 15.000 euro all'anno sulle bollette, e questo risparmio è previsto in crescita per gli anni successivi, basandosi sui dati attuali. Inoltre, l'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'autoproduzione di energia contribuirà a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere pratiche sostenibili nell'ambito industriale.