Il Piaggio si prepara a celebrare la festa dell'Assunta

Festa della Beata Vergine Assunta al Piaggio. Nella chiesa riqualificata lo scorso anno si svolgerà il triduo in preparazione alla festa dell’Assunta a partire da venerdì 11 agosto, per proseguire sabato 12 e domenica 13 alle 20.30. Per il triduo sarà presente don Giuseppe Ottina, già parroco di san Maurizio d’Opaglio e da qualche tempo collaboratore di don Vincenzo Barone a Domodossola. Il 14 alle 20.30 ci sarà la messa e seguirà la processione con la statua della Vergine dalla chiesa del Piaggio lungo Corso Italia e alcune vie minori per poi fare ritorno alla chiesa del Piaggio.