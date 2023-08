Ristrutturazione ospedali, Preioni: ''La gara entro l'estate e porteremo a casa i due Dea''

Certezze poche, promesse tante. Comunque l’incontro tra Silvia Marchionini, sindaco di Verbania, e Alberto Preioni, consigliere leghista in Regione, ha mantenuto le promesse della vigilia. Il confronto è stato duro e teso e nessuno dei due ha fatto passi indietro sulla rispettive idee di sanità del Vco.

Tanta gente ieri sera alla Lucciola, dove la Festa dell’Unità proponeva il suo confronto principe sulla sanità. Diversi anche gli amministratori presenti.

Soprattutto non è mancata la dialettica tra i due. Preioni impegnato a sostenere la sua tesi del ‘meglio due ospedali rifatti che uno nuovo’, Marchionini a difendere l’idea della maggioranza di sindaci, medici, operatori sanitari che dicono che al Vco serve solo un nuovo ospedale.

Una vicenda sulla quale, ha detto Preioni, ‘’il Vco litiga da 25-30 anni’’. Dice il capogruppo leghista: ‘’Ricordo quando l’assessore regionale alla sanità Saitta venne qui a dire: ‘Lo apriremo in 4 anni’’. L’ospedale non è mai stato fatto. Piedimulera è stata l’unica occasione persa. E la Lega, sull’ospedale unico, è sempre stata contraria e infatti in passato si è sempre parlato di un ospedale nuovo a Domodossola e del potenziamento del Castelli’’. Poi Preioni ribadisce che farlo in regione Boschetto a Domodossola era impossibile: ‘’Espropri lunghi, il metanodotto, la falda acquifera. Noi invece mettiamo 95 milioni per il Castelli e 95 per il San Biagio: i soldi ci sono ed altrove in Piemonte sono gelosi del Vco che porta a casa così tanto’’.

Ma Marchionini non ci sta: ‘’Se davate il via all’appalto per l’ospedale nuovo, lo avremmo già inaugurato, invece tra 8-10 anni avremo ancora i cantieri nei nostri due ospedali. Sarebbe bello sapere da quale ospedale partirete, se avremo due ospedali funzionali ed uguali o se uno sarà più uguale dell’altro. Ma anche come potremo avere il personale per due strutture se già oggi ricorriamo ai gettonisti. Ma dovresti dirci anche i tempi e cosa ci va dentro i due ospedali, sia in reparti che in personale’’.

Al sindaco che ribadiva il disavanzo di 29 milioni dell’asl del Vco, Preioni ha risposto: ‘’Il disavanzo non è un problema, mamma Regione lo appiana sempre. La realtà è che oggi Marchionini si rivolge al Tribunale amministrativo contro la ristrutturazione dei due ospedali, ricorso che lascia il tempo che trova. I soldi per fare i due ospedali ci sono, così come abbiamo trovato quelli per i canoni’’. E chiude con un elogio ai medici: ‘’Abbiamo nel Vco medici bravi. C’è chi viene a farsi operare qui perché si fanno nel Vco interventi eccezionali’’.

‘’La verità – ribatte però il sindaco Marchionini – è che servono fatti non promesse e per attrarre medici occorre fare come l’Asl di Trento. Le zone di confine come la nostra, con gli operatori attratti dalla Svizzera, devono poter garantire stipendi più alti’’. Poi insiste sul futuro di Castelli e San Biagio: ‘’Devi dire quali saranno i reparti e dare certezze sul mantenimento dei Dea. Soprattutto quando partiranno i lavori. Perché avete fatto una scelta che è avversata dalla maggioranza dei sindaci, del 99 per cento dei medici. Tutti dicono che la soluzione è l’ospedale nuovo, anche Mariella Enoc e Ivan Guarducci ve lo hanno detto. Cosa serva ancora che ve lo dica il Papa? Il problema è che entro fine legislatura non vedremo nulla. Inoltre non sento parlare di medicina territoriale. Vedo molta propaganda e poca realtà’’.

Ed è a questo punto che Preioni fa un’altra promessa: ‘’Entro l’estate ci sarà la gara per la realizzazione dei due ospedali. Ci vorranno 6 anni per ultimare il san Biagio e 8 per il Castelli, e nel frattempo i due ospedali saranno funzionanti. E porteremo a casa la deroga per due Dea’’.