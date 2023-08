Memorie e montagne: tra fabbriche e grande distribuzione

Con l’antropologo Luca Ciurleo all'Universicà, sabato 12 agosto alle 17, si parlerà di fabbriche e grande distribuzione con l’identità del territorio raccontata attraverso il riuso degli spazi, da Villadossola fino ad arrivare a Torino.

Nell’ala est della Colonia montana invece è visitabile, in un percorso tra multimedialità, oggetti della tradizione, allestimenti in stile teatrale e testimonianze, per raccontare la civiltà alpina, la mostra allestita in occasione del centenario della Ferrovia Vigezzina - Centovalli, immagini e cimeli storici del trenino che ha reso celebre la valle. Al piano terra del polo invece è visitabile anche la mostra “Geo d’Etica” sul mestiere del cartografo, realizzata in collaborazione con l’Archivio Storico dell’Istituto Geografico De Agostini.

Il polo museale sarà visitabile a luglio tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 14 alle 18. Dal 1 al 20 agosto, aperture tutti i giorni, sempre dalle ore 14 alle 18. Le domeniche pomeriggio di agosto si terranno degli speciali tour animati tra le sale del Museo con “La valle e un trenino centenario”.

A settembre visite nei weekend previo prenotazione telefonica allo 032265182.

Il biglietto di ingresso al museo, comprensivo anche di visite guidate e conferenze (nelle date programmate) è di 7 euro; ridotto (fino a 10 anni) 5 euro; entrata omaggio per bambini fino a 5 anni.

Per informazioni contattare il numero +39 0322 65182 o visitare il sito www.universica.it