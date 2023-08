Nuova sede nell'ex infermeria della Hydrochem per la Proloco di Pieve

Grazie ad un accordo con il comune, la Proloco di Pieve Vergonte amplia le proprie attività facendosi carico di ulteriori iniziative culturali e turistiche. La Proloco presto avrà anche una nuova sede: quella attuale in Via Mario Massari risulta di difficile fruizione per le numerose scale ed è ormai di dimensioni troppo piccole per permettere lo stoccaggio di tutti i materiali necessari all’organizzazione i vari eventi.

L'ente si trasferirà presto negli spazi dell'ex infermeria dell'Hydrochem divenuti comunali. Il comune inoltre ha concesso alla Proloco un contributo di 1500 euro per l'organizzazione di eventi. Con il protocollo siglato recentemente la Proloco si impegna a garantire l'apertura di un ufficio di informazioni turistico nella sala Museo del centro Culturale Massari di Pieve Vergonte per tre ore al giorno per tre giorni a settimana; per i restanti orari di apertura estiva vi provvederà il comune. Aarà anche la disponibilità dell’area esterna collegata al centro culturale Mario Massari, per gli fini culturali e turistici.

Nelle stesse ore e giornate di apertura dell'ufficio turistico, la Proloco garantirà l'apertura anche della biblioteca comunale collegata al centro rete biblioteche di Verbania; si farà anche carico di presidiare per due domeniche al mese la miniera di Valtoppa concordando le date con il Comune di Pieve Vergonte; L'ente si impegna a promuovere il territorio ed in particolare il percorso minerario di Valtoppa, la Latteria Turnaria di Fomarco, i percorsi partigiani e ogni altra area che potrà acquisire interesse nel Paese.