In campo per la Coppa Piemonte sette squadre del Vco

Deliberata la composizione dei gironi di Coppa Piemonte di Prima Categoria. A differenza delle coppe di Eccellenza e Promozione, quella di Prima Categoria ha carattere esclusivamente regionale e non prevede la fase nazionale.

La partecipazione a questa manifestazione è facoltativa, e non tutte le società iscritte al campionato di Prima Categoria vi prenderanno parte. In tutto il Piemonte le squadre al via saranno 74, suddivise in triangolari e quadrangolari.

Per quanto riguarda il VCO, nel triangolare 1 troviamo gli ossolani del Vogogna che se la vedranno con Cannobiese e Gravellona San Pietro, nel triangolare 2 sfide tutte ossolane tra Crodo, Piedimulera e Virtus Villa, mentre nel triangolare 3 l’ambizioso Bagnella sfiderà Comignago e Serravallese.

La novità di quest’anno è la disputa di gare di gare di andata e ritorno. Si partirà domenica 3 settembre (la domenica prima della partenza del campionato) con Cannobiese-Vogogna, Piedimulera-Crodo e Comignago-Bagnella, per poi giocare tutti gli altri turni in infrasettimanale, sempre di giovedì.