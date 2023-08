A Cosasca la festa di San Lorenzo al pozzo

Cosasca si prepara per la festa di San Lorenzo al pozzo in programma il prossimo 20 agosto. Nei giorni scorsi i volontari hanno tagliato l'erba dei prati intorno alla chiesa dove si svolge la festa e pulito il vecchio cimitero di montagna, ma la grossa novità di quest'anno è quella che partecipanti potranno raggiungere la vecchia chiesa parrocchiale di San Lorenzo oltre che a piedi con mezzi motorizzati che abbiano caratteristiche per percorrere strade sterrate.

E' stato concluso nei giorni scorsi l'ultimo tratto delle strada. “E' un'opera che gli abitanti- spiega il sindaco Renzo Viscardi - attendevano da anni. Vicino alla chiesa di San Lorenzo c'è anche lo storico cimitero di montagna realizzato nel 1836”.

Il programma il 20 agosto prevede, alle 11.45 la messa in onore di San Lorenzo al pozzo. La processione con la statua del Santo al cimitero seguita dalla benedizione nella piazza della chiesa dell'ultimo tratto di strada comunale di San Lorenzo. Alle 12.30 il pranzo con polenta e spezzattino. Nel pomeriggio si terrà la gara di bocce a coppie. Alle 15 sono previsti i vespri e la benedizione dei bambini, a seguire incanti delle offerte e giochi. Dalle 9.30 alle 10.30 è disponibile un servizio navetta con partenza dalla chiesa parrocchiale. Per il servizio navetta è possibile prenotare a don Paolo 340.3367627.