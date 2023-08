Pregiudicato arrestato per atti persecutori dopo l'ennesimo episodio

Era stato denunciato già due volte nei mesi scorsi dai arabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore per violazione degli obblighi familiari e atti persecutori, con l’avvio del “codice rosso” e la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. Ma nonostante questo, ieri sera, intorno alle ore 22.00, il 34 enne residente nel Verbano si è ripresentato dove risiede la ex compagna in Val Vigezzo, aggredendo anche il nuovo compagno, prima verbalmente poi anche fisicamente, provocandogli lievi lesioni.

Così i carabinieri del Radiomobile di Domodossola, intervenuti su richiesta della vittima, hanno bloccato l’uomo portandolo in caserma. Dopo la ricostruzione degli eventi, considerando i precedenti registrati a suo carico e la pericolosità del soggetto dimostrata, hanno proceduto al suo arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla famiglia dell’ex convivente nonché atti persecutori conducendolo, al termine degli accertamenti, alla casa circondariale di Verbania.