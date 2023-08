La Fabbrica ospita a novembre una mostra d'arte collettiva

Il Comune di Villadossola, in collaborazione con la Pro Loco cittadina, promuove una mostra collettiva d’arte che sarà ospite delle Sale espositive del Centro Culturale “La Fabbrica” dal giorno 10 novembre 2023 (inaugurazione ore 18.00) al 19 novembre 2023 con apertura dalle ore 17.00 alle ore 22.00 tutti i giorni. Una proposta di elevato livello culturale, accolta gli scorsi anni con grande successo di pubblico, che torna ad animare le belle sale della Fabbrica e ad offrire una stimolante visione ad ampio raggio sugli artisti del Verbano Cusio Ossola, sui loro stili, e sui loro linguaggi artistici. Gli artisti interessati alla partecipazione, totalmente gratuita, possono inviare alla segreteria del Centro Culturale il modello di adesione allegato alla presente. Lo stesso è pubblicato sul sito del Comune e sulla pagina Facebook del Teatro. Ricordiamo a chi fa parte di scuole di pittura o associazioni che la partecipazione va fatta in collettiva in quanto alle stesse saranno assegnati spazi definiti e si invitano pertanto le scuole ad iscriversi tempestivamente segnalando i nomi dei partecipanti.

Le opere andranno consegnate al Centro Culturale “La Fabbrica” dal 19 settembre al 17 ottobre 2023, nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio segreteria del Teatro la Fabbrica al numero 0324-575611 nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 oppure via mail info@teatrolafabbrica.com.