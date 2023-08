La Pro Sesto vince il Memorial Giovannone in una bella serata di calcio, ieri sera allo stadio “Curotti” di Domodossola.

Pro Sesto, Juve Domo e Virtus Villa si sono affrontate in un triangolare con partite da 45 minuti per onorare la memoria dell’ex calciatore professionista Sergio Giovannone, scomparso nel 2019 e ricordato con uno striscione dai tifosi domesi. Pubblico discreto e presenza sugli spalti di un piccolo gruppo di ultras lombardi.

Per Juve Domo e Virtus Villa si è trattato del primo test precampionato. I granata di Michael Nino hanno iniziato la preparazione venerdì 12, mentre i virtussini hanno ripreso le attività solo mercoledì 16. I lombardi di mister Parravicini sono invece al lavoro da circa un mese, ma sono apparsi poco brillanti, probabilmente a causa dei carichi di lavoro, e dovranno trovare la giusta amalgama dopo la rivoluzione estiva che ha visto una decina di partenze e altrettanti arrivi in rosa.

Partenza alle ore 18 con l’incontro tra Pro Sesto e Virtus Villa, con la ovvia superiorità della compagine lombarda che schiera la formazione tipo e controlla il gioco, ma gli ossolani non demeritano e provano anche a farsi vedere in area di rigore ospite. La Prosblocca la partita solo al 42’ con la rete del neo acquisto Arras, che fissa il risultato sul definitivo 1-0.

Nella successiva sfida i biancocelesti lombardi superano anche la Juve Domo con identico punteggio, operando diversi cambi rispetto al match precedente e dando spazio a parecchi giovani. Rete decisivadel diciannovenneBasili, ex Parma, che sfrutta una corta respinta su tiro da fuori. Non sfigurano comunque i granata domesi che, nonostante l’evidente gap tecnico e la differenza di preparazione, riescono a mettere in mostra alcune giocate interessanti.

Con il trofeo già assegnato alla compagine di Sesto San Giovanni, la serata si è chiusa con il classico derby ossolano tra Juve Domo e Virtus Villa. L’incontro è stato condizionato dai numerosi cambi e dalla condizione atletica precaria delle due compagini, chehanno comunque bene impressionato. Avvio scoppiettante con vantaggio domese siglato dall’eterno Soncin in mischia, e Villa che trova l’immediato pareggio con Castanò, scattato sul filo del fuorigioco. Stanchezza che si fa sentire, ma ancora Soncin porta avanti i granata con una punizione bomba, poi Martinella quasi allo scadere regala il 2-2 alla Virtus. Risultato giusto per quanto visto in campo.