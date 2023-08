Le incertezze dell’economia italiana tra rallentamento della crescita del PIL e contraccolpi sulla tassazione degli extraprofitti

E’ stata una piccola doccia fredda quella subita dall’Italia a luglio con la notizia di una discesa dello 0.3% del PIL nel secondo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente. Fino a quel momento il prodotto interno lordo italiano stava performando bene, con una crescita sopra le previsioni dello 0,6% nel primo trimestre 2023.

Nonostante il calo sia stato inaspettato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è detto ottimista rispetto al dato complessivo annuale. Alcuni hanno anche fatto notare come il secondo trimestre del 2023 abbia avuto 3 giorni lavorativi in meno rispetto a quello precedente e come questo elemento possa avere parzialmente inciso.

Secondo quanto riportato dall'Istat, tale calo è collegato a una flessione sia del settore primario che di quello industriale, a fronte di una lieve crescita del comparto dei servizi.

Al contrario, sempre secondo i dati riportati dall’Istat, il PIL è aumentato invece dello 0,6% in termini tendenziali, registrando la decisa crescita trimestrale consecutiva.

Tassazione degli extraprofitti delle banche, il giorno nero e poi la ripresa

A un quadro già incerto, si è aggiunto l’8 agosto un giorno nero per la Borsa Italiana. I titoli italiani hanno infatti perso in media il 2,2% trascinati verso il basso dai titoli bancari che hanno registrato perdite dal 5% fino a più del 10%. Il forte calo è stato determinato dall’annuncio del Governo - il giorno precedente - della tassazione straordinaria degli extraprofitti delle Banche. Il 9 agosto, tuttavia, dopo alcune precisazioni rassicuranti del MEF, Milano ha chiuso in rialzo dell’1,3% con recuperi dei titoli bancari compresi tra l’1% e il 7%

Il clima della settimana è stato dunque di grande volatilità. È possibile trarre profitto dalla volatilità? La volatilità è in qualche modo alla base del trading di azioni, poiché è proprio dalle fluttuazioni dei prezzi dei titoli che è possibile ottenere profitti, anche a breve termine. Per volatilità, in ambito finanziario, si intende la tendenza di un asset a modificare il suo valore nel tempo. Quando la volatilità è alta, un asset può modificare il suo valore anche rapidamente a talvolta anche in modo significativo, come accaduto nel citato caso italiano all’indomani dell’annuncio della tassazione degli extraprofitti delle banche.

Tra i fattori che influenzano la volatilità si possono citare:

● I tassi d’interesse delle Banche Centrali

● Momenti di crisi

● Eventi che incidono su un determinato settore economico

● I risultati trimestrali delle aziende sugli utili

Negli ultimi mesi sia la Banca Centrale Europea che la Fed statunitense hanno provveduto più volte ad innalzare i tassi di interesse. Si tratta di una risposta al fenomeno inflazionistico registrato a partire dallo scorso anno. Il tasso di interesse infatti è uno strumento con cui le Banche cercano di tenere sotto controllo l’inflazione ma esso può avere anche contraccolpi sulle aziende.

L’aumento dei tassi di interesse fa aumentare necessariamente anche l’interesse che le banche commerciali applicano ai loro clienti, comprese le imprese, e questo ha la conseguenza di frenare gli investimenti. Se da un lato, si tratta di un effetto voluto perché viene incoraggiata il risparmio scoraggiando la domanda, con la conseguenza di far scendere i prezzi, dall’altro il maggiore costo dei prestiti può avere un’influenza negativa sulle imprese. Rialzi periodici dei tassi come accaduto negli ultimi mesi, sono uno scenario tipico che incoraggia la volatilità.

D’altra parte, anche determinati eventi che incidono in modo significativo e repentino su un settore economico possono aumentare la volatilità, ed il caso italiano della tassazione degli extraprofitti delle banche ne è un esempio paradigmatico. In soli due giorni, i titoli bancari hanno avuto prima una forte flessione e poi una significativa ripresa. I traders che in quei giorni hanno puntato correttamente sui due opposti movimenti prima in ribasso e poi in rialzo, hanno potuto ottenere profitti significativi.

Economia incerta e volatilità, alcune considerazioni finali

Come si è visto, lo scenario incerto in cui versa l’economia italiana, inserito in un quadro europeo e globale ugualmente instabile, favorisce la volatilità. Essa può essere un’occasione di profitto per chi fa trading di titoli, ma è una possibilità che va gestita con attenzione. Un’alta volatilità può causare profitti significativi ma anche perdite altrettanto importanti. E’ bene dunque sempre muoversi con prudenza.

