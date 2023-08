Il sottosegretario La Pietra nel Vco, accompagnato dal coordinatore Davide Titoli

Tour sul territorio per il sottosegretario alla Sovranità alimentare e Foreste, Giacomo La Pietra (FdI). L'esponente del governo di Giorgia Meloni, è atteso domani, accompagnato dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Davide Titoli, a Santa Maria Maggiore in mattinata. Poi sarà a Beura dove incontrerà il sindaco Carigi per parlare dei progetti del paese.

Successivamente visiterà la coltivazione di the più grande d'Italia a Premosello. Nel pomeriggio sarà ospite a Verbania al Comprensorio alpino Vco 1 di via al Cotonificio 1 a Trobaso per parlare della proposta di legge sulla caccia. Il tour si concluderà con la tradizionale risottata organizzata dalla Milizia di Bannio.