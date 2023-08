Il sindaco e la grande passione per il Toro

Elio Fovanna, sindaco del comune di Premosello-Chiovenda, protagonista sul sito TorinoGranata.it.

Fovanna, grande tifoso del Torino – passione che non ha mai nascosto - ha parlato a lungo della squadra granata in viat dell’inizio di campionato.

Intervistato da Elena Rossin, collaboratrice del sito, ha affermato: ‘’Al Torino mancano un attaccante di razza e un esterno sinistro per puntare all’Europa”

Come voleva Juric è tornato Vlasic e sono stati presi Bellanova e Tameze, ma quali giocatori mancano ancora al Torino per andare oltre il decimo posto delle due passate stagioni? Ha chiesto l’intervistatrice. E Fovanna ha risposto da esperto: ‘’Sicuramente un attaccante di razza perché abbiamo visto che Sanabria è sì un buon giocatore, un uomo da mediamente dieci gol, ma a noi ne serve uno da 15-20 per poter veramente fare quel salto di qualità e lottare per il quinto-sesto posto. E poi manca un esterno sinistro, anche se con la Feralpisalò Vojvoda ha giocato molto bene. Ritengo che Sanabria e Pellegri possano coesistere perché Sanabria è sì un finalizzatore discreto, ma è un uomo che sa giocare a calcio per cui potrebbe agire anche sulla trequarti e con un attaccante di sfondamento può convivere in campo”. Dopo altre considerazioni sulla squadra di Juric, il sindaco ossolano ha spiegato la sua passione per i granata.

“Sono diventato tifoso del Toro perché il mio comune, dove ci sono duemila abitanti, è tradizionalmente granata e c’è un club nato nel 1962 e lo storico presidente Mario Bonaccini, che purtroppo è deceduto lo scorso marzo, aveva visto giocare Loik e Mazzola quando ancora erano al Venezia proprio contro il Torino nella stagione prima di essere acquistati da Novo. Nel nostro Comune c’era anche il parrucchiere-barbiere che era tifosissimo del Toro e noi bambini andavamo nel suo negozio e lui ci raccontava del Grande Torino e dopo averci tagliato i capelli ci diceva “ti metto il profumo del Toro” e così faceva proselitismo fra tutti i bambini, anche se in famiglia non avevano un genitore tifoso del Toro”.

Fovanna ha allestito nel giardino di casa sua una zona dedicata al Torino. Il perché lo ha spiegato a TorinoGranata.it.

“Nel 2019 ricorrevano i 70 anni della tragedia di Superga – dice Fovanna - e ho preso una scultura raffigurante un toro e fatto fare una lapide con incisa la formazione del Grande Torino corredata dalla frase “A son passaine d’ani ma mi ‘t veuj sempre bin”, tratte dalla poesia di Giovanni Arpino. In un negozio a Fondotoce ho visto esposta la scultura in granito di Baveno di un toro che l’artigiano, dopo un po’ di insistenza, ha ceduto. Lo stesso artigiano che mi aveva venduto la scultura mi ha venduto poi una lapide, pure in granito, con incisi i nomi dei giocatori del Grande Torino, e l’ho messa in giardino vicino alla statua del toro completando così la zona granata.