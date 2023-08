“Voglio bene a Migiandone”, l’opera di don Remo Bessero Belti dedicata al paese natio

A nord di Ornavasso, oltre la “Stretta di Bara” che separa la pianura padana dalle grandi Alpi, vi è Migiandone, un villaggio di 300 anime in cui il tempo sembra essersi fermato. Le estati sono fresche e luminose, in inverno per tre mesi non arriva il sole. La sera, quando la luce disegna nitidi i contorni dirupati dei Corni di Nibbio, nelle osterie giovani e vecchi discutevano di tagli di fieno, di lavori nei boschi e delle greggi di capre al pascolo brado sui monti.

Le origini del paese sono legate ai Walser, tenaci coloni di origine tedesca che lo insediarono nel XIV secolo come espansione demografica dalla vicina Ornavasso. Nel corso dei secoli, l’esigua comunità iniziale crebbe operosa nel settore edilizio e nel commercio del carbone. Una fortunata emigrazione nell’Ottocento trovò sempre nella devozione per la “Madonna nera” d’Oropa l’occasione per un ancoraggio sicuro alla terra natia.

A questa comunità singolare, cresciuta in un paese “senza sole in inverno”, nel 1975 don Remo Bessero Belti, raffinato studioso e dotto Padre rosminiano, dedicò un libro straordinario: “Voglio bene a Migiandone”. L’opera, unica nel suo genere, ricostruisce la storia civile e religiosa della comunità, ma soprattutto delinea nitida la memoria e l’identità collettiva dei suoi abitanti. Un atto d’amore per la “piccola patria”. A cinquant’anni dalla prima edizione, oggi introvabile, questa seconda edizione in versione moderna, vuole confermare, da parte della Parrocchia S. Ambrogio in Migiandone, l’affetto per il suo concittadino più illustre e al contempo il legame saldo e mai reciso per una terrà aspra ma buona. Il libro, a cura di Paolo Crosa Lenz, è arricchito da introduzioni di don Roberto Sogni ed Enrico Rizzi.

La presentazione del volume avverrà domenica 20 settembre, dopo la solenne messa alle 11,30, alla Madonna d’Oropa di Migiandone, in occasione dei festeggiamenti annuali della “Madonna nera” che richiama dall’Italia e dall’estero gli emigrati migiandonesi alla terra d’origine.