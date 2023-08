Passano i mesi, ma l'ascensore in stazione è ancora guasto

A novembre 2022 una lettera a Rfi da parte del sindaco Pizzi, decine di segnalazioni di utenti, articoli di giornale....ma nulla, siamo ad agosto e l'ascensore della stazione internazionale domese è ancora guasto.

Passano i mesi ma la situazione non sembra risolversi. L'ascensore che serve alle persone con disabilità e ai passeggini per raggiungere i binari 2 e 3 della stazione è ancora guasto.

Certo i binari 2 e 3 sono dotati di un montascale elettrico per i disabili, ma per farlo funzionare bisogna chiamare gli addetti della stazione. Disabili, gente con le stam,pelle, mamme con i passeggini, ma anche anziani con pesanti valige. Una situazione paradossale per una stazione che dovrebbe essere internazionale in tutto, in ogni servizio, non solo per avere delle bandiere diverse da quella italiana al suo ingresso.