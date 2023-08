Questo pomeriggio intorno alle 17 circa è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco dal reparto volo di Malpensa per recuperare un'escursionista bloccato in un vallone in Valle Vigezzo, sotto l'alpe Cima. La richiesta di soccorso è stata effettuata dallo stesso, che risulta essere illeso.

L'equipaggio dell' elicottero ha recuperato l'uomo e lo ha trasferito presso il distaccamento volontario di Santa Maria Maggiore, dove ad attenderlo vi erano i vigili del fuoco volontari