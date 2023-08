Conto alla rovescia per la 'Varzo-Veglia'

Domenica 3 settembre si terrà la "Varzo-Veglia", una corsa podistica non competitiva valida per il "Memorial Fabrizio Montanari". Il percorso, che per gran parte attraversa il territorio di Trasquera, avrà inizio in piazza a Varzo, attraverserà Ponte Boldrini, Lei, Coina dentro, Nembro e Alpe Veglia, con arrivo presso l'albergo Monte Leone.

La lunghezza totale del tracciato sarà di 15 chilometri, con un dislivello positivo di 1.200 metri. Questa gara classica, le cui origini risalgono a tempi remoti (forse già negli anni '20 del secolo scorso), un tempo seguiva una mulattiera che passava da San Domenico e si svolgeva nel giorno di Ferragosto. Secondo la tradizione orale, il primo vincitore fu Guido Nanzer. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Danilo al numero: 347 1174224.