L'ex senatore Montani chiede le dimissioni del ministro Piantedosi, ma il post viene cancellato

“Per me Piantedosi si deve dimettere!!!”. E' quanto scritto in un post nel primo pomeriggio di domenica dal segretario provinciale della Lega del Vco Enrico Montani. Un post su Facebook sul suo profilo che dopo meno di un'ora è stato cancellato.



Una presa di posizione che non è però passata inosservata quella dell'ex senatore leghista. Montani ha attaccato il ministro Piantedosi, quel ministro voluto proprio dal segretario Matteo Salvini. Il post è stato ripreso dall'Agi nazionale che parla di 'chat della Lega Piemonte bollenti nel pomeriggio'.



Certo la situazione sbarchi di questo periodo sta facendo storcere il naso a molti leghisti. Proprio Montani, insieme ad Alberto Preioni e all'europarlamentare Alessandro Panza, nei mesi scorsi si erano opposti alle voci dell'apertura di un hub per lo smistamento dei migranti all'ex Colonia di Druogno.