Sette formazioni del Vco in campo in Seconda Categoria

Definita la composizione degli otto gironi di Seconda Categoria piemontese, il girone A è composto esclusivamente di compagini del Vco e Novarese.

Il Verbano Cusio Ossola sarà in campo con sette formazioni.

In Ossola dopo la partenza del Crodo, dominatore dello scorso campionato, l’unica ossolana confermata in categoria è la Pro Vigezzo, che sarà affiancata da Fomarco e Crevolese, retrocesse dalla Prima. Il Verbano e Cusio vede in campo Casale Corte Cerro, Fondotoce, Voluntas Suna e Cireggio (promossa dalla Terza Categoria); le restanti sette squadre appartengono alla provincia di Novara. Tra queste spicca il nome della Castellettese, storico sodalizio scomparso qualche anno fa e ora desideroso di tornare a categorie più importanti dopo il successo in Terza Categoria della stagione scorsa. La prima giornata di campionato è fissata per domenica 24 settembre 2023

L'elenco completo delle partecipanti al girone A di Seconda Categoria:

A.C. Borgoticino – Armeno –Casale Corte Cerro – Castellettese –Cireggio – Crevolese A.S.D. –Fomarco Don Bosco Pievese – Fondotoce –Maggiora Calcio – Riviera d’Orta –Romagnano Calcio A.S.D. –San Maurizio Calcio – U.S. Pro Vigezzo–Voluntas Suna