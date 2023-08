Il sottosegretario di Stato La Pietra in tour nel Vco FOTO e VIDEO

“L’Italia vincente” è lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia, presentata anche a Santa Maria Maggiore dal coordinamento provinciale di FDI con il senatore Patrizio La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare, e delle foreste. Presenti, coi militanti di Fratelli d’Italia, il coordinatore provinciale del Partito, Davide Titoli, il vice coordinatore regionale Federico Riboldi, il segretario cittadino di Domodossola Carlo Valentini, il consigliere Angelo Tandurella, e anche il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Fabio Morelli.

“L’iniziativa ha carattere nazionale, ed è mirata a raccontare ai cittadini i risultati dei primi mesi del governo Meloni: giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti del governo sono tra gli ombrelloni, o le strade dei paesini di montagna, come nel nostro caso, di tutta Italia per arrivare al maggior numero di persone possibili, e renderle orgogliose del lavoro che FDI sta facendo”, spiega Titoli. In altre parole, “un modo semplice e leggero per raccontare ai cittadini la verità sui contenuti dei provvedimenti del governo di centrodestra”.

Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. Una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, e ancora più sicurezza e numeri record nel turismo. Fratelli d’Italia racconta così la prima stagione del governo della destra, comunicando agli italiani gli importanti risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di lavoro.