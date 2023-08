Anche solidarietà e prevenzione alla Sagra della patata

In occasione della sagra della patata, che si terrà dal 25 al 28 agosto 2023 a Montecrestese, la LILT VCO APS, grazie all’ invito ricevuto dalla Proloco di Montecrestese, sarà presente con i suoi volontari e un suo stand. Con il claim: “fai il gesto lascia il resto” la Proloco di Montecrestese chiederà un gesto di concreta solidarietà a favore delle iniziative di prevenzione e di assistenza della LILT.

La sagra della patata sarà l’occasione per la LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di presentare l’iniziativa: “dona la tua parrucca” in collaborazione con il gruppo di positivo è meglio di Domodossola.Con questo progetto, che fa seguito alla raccolta di ciocche per la realizzazione di parrucche, la LILT vuole creare una banca delle parrucche a cui possono accedere le pazienti sottoposte a chemioterapia che hanno la necessità di una protesi tricologica (parrucca) per il periodo delle terapie. Grazie all’iniziativa e all’attenzione delle professioniste parrucchiere che hanno aderito alla raccolta delle ciocche, oltre alle parrucche sarà possibile avere una consulenza diretta. Alla sagra della patata la nostra volontaria Michela, del Salone Angel Haire di Montecrestese, sarà presente in alcuni momenti per offrire consulenze e consigli insieme a Plinio e Valentino di Plinio e Laura Salone di Bellezza di Gravellona Toce.

Per maggiori informazioni e dettagli, per chi desideri il programma della Sagra o saperne di più del progetto dona la tua parrucca o dona la tua ciocca e sulle consulenze, si può chiamare o manda un messaggio WhatsApp al numero 3355400383

Si ricorda inoltre che il 15 settembre a Verbania e in altre 22 città italiane, si terrà l’evento LILT Pigiama Run corsa o camminata in pigiama per essere solidali con i bambini colpiti dalla malattia oncologica: per iscrizioni www.pigiamarun.it seguendo le istruzioni.