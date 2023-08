Esperienza unica e grandiosa, la Giornata Mondiale della Gioventù, per i tanti ragazzi ossolani FOTO

Sono tornati a casa entusiasti e rafforzati nella fede i ragazzi ossolani che hanno partecipato alla Gmg (,Giornata Mondiale Gioventù) a Lisbona. La gioia e le emozioni che hanno vissuto in quei giorni traspaiono dalle foto che hanno pubblicato su facebook e dai commenti dei sacerdoti che li hanno accompagnati.

“La Gmg a Lisbona- dice don Giacomo Bovio che ha accompagnato i giovani domesi – è stata un'esperienza bellissima. Noi abbiamo vissuto i primi giorni con i ragazzi dell'oratorio di Omegna che erano accompagnati da don Luca Longo , con loro abbiamo fatto alcune tappe in città della Spagna, poi ci siamo uniti al gruppo della diocesi novarese a Fatima e poi seguito anche il programma previsto a Lisbona, l'incontro con il Papa e dei momenti di catechesi tenuti da vescovi. Dall'esperienza parrocchiale in quei giorni i ragazzi hanno avuto l'occasione di passare a fare esperienza dell’universalità della Chiesa. Al ritorno tappe a Siviglia, Malaga e Barcellona. Per tutti è stata un'occasione per rafforzarsi nella fede, e per arpprofondire alcuni temi religiosi”.

“Il viaggio è stato davvero un'esperienza unica e grandiosa – scrive don Luca Longo - per diversi aspetti e ringrazio il Signore per suscitare in giovani come loro la bellezza dello stare insieme per crescere nell'esperienza di Fede. Grazie anche a tutti voi che avete accompagnato da casa quest'avventura che insieme a don Giacomo e il seminarista Samuele abbiamo condiviso con i nostri ragazzi dell'oratorio di Domodossola e Omegna”.

“E' stato un gruppo meraviglioso – hanno commentato sul profilo facebook dell'oratorio di Villadosola - che ha affrontato in modo eccellente la difficoltà di muoversi in fila indiana in mezzo alla folla, di schiacciarsi dentro un treno per arrivare il prima possibile a Lisbona, ma soprattutto un gruppo che ha sempre riso davanti alle difficoltà e si è goduto questa esperienza nel migliore dei modi, portando a casa ognuno un pezzettino di Gmg”.

Saranno proprio i ragazzi di Villadossola che hanno preso parte alla Gmg di Lisbona a portare la loro testimoniancìza il 22 agosto alle 21 in occasione della procesione con la statua di San Bartolomeo.

“ Sono tanti i sentimenti e le emozioni che hanno guidato i ragazzi di Vogogna in queste giornate spesso faticose – ha commentato il parroco di Vogogna don Nicola Salsa su facebook - ma volendo dare una cifra sintetica userei la parola “incontrarsi”. È stata questa la prima estate in cui il ritrovarsi insieme non significava correre il rischio del contagio. Incontrarsi con ragazzi della loro età ma di nazioni diverse ha permesso di respirare l’idea di un mondo nuovo. Riprendo una frase che un vescovo ha ricordato ai giovani in questi giorni. “Non credete a chi vi dice che voi siete il futuro, perché tale idea nasconde l’inganno che come giovani dovete stare ad aspettare alla porta il vostro momento: ricordate a voi stessi e al mondo che voi siete il presente. La GMG è un’esperienza che da fiducia ai giovani e non li tratta come persone a metà, o come un problema. Il Papa parlando ai giovani sta ricordando che il Vangelo è nelle loro mani, che il Vangelo se non è giovane, se non è vissuto nella gioia finisce con lo spegnersi. Come sacerdote ed educatore mi auguro che noi adulti non abbandoniamo i giovani a loro stessi, che non perdiamo il coraggio di coinvolgerli in esperienze di fede e di vita”.