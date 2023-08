Quadrangolare tutto ossolano in memoria di Massimo Brizio

Ancora una serata di calcio estivo allo stadio Curotti di Domodossola. Sabato 26 agosto, sul sintetico domese, andrà in scena un quadrangolare tutto ossolano per onorare la memoria di Massimo Brizio, commerciante molto noto in città, scomparso prematuramente lo scorso dicembre.

Juve Domo, Virtus Villa, Crodo e Varzese saranno le squadre in campo in un torneo che prevede la disputa di semifinali e finali, tutte partite ad eliminazione diretta dove, in caso di parità, saranno battuti i calci di rigore.

Si inizia alle ore 17 con Virtus Villa – Varzese, a seguire alle 18 l’altra semifinale tra il Crodo e i padroni di casa della Juve Domo. Le due perdenti giocheranno la finalina per il terzo posto alle ore 20, mentre le due vincenti daranno vita alla finalissima alle ore 21.

Sarà sicuramente un buon test per le compagini ossolane, tutte impegnate nella preparazione estiva per essere protagoniste nei prossimi tornei di Promozione (Juve Domo) e Prima Categoria (Virtus Villa, Crodo e Varzese).