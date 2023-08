Va sbattere in bici contromano contro un'auto: 30 giorni di prognosi

Un altro intervento della Polizia Locale di Domodossola per rilevare un sinistro che ha visto coinvolti, in via Facchinetti, nella giornata del 21 agosto, attorno alle ore 17.20, un ciclista ed un automobilista.

Il conducente della bicicletta aveva imboccato la via Facchinetti proveniente da via Monte Grappa, nel senso contrario a quello di marcia. L’autoveicolo si stava immettendo su via Facchinetti, proveniente dal parcheggio laterale scoperto.

Il sinistro è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza comunale, recentemente implementato per le finalità di sicurezza urbana, permettendo così all’organo di polizia un’immediata ed agevole ricostruzione della sua dinamica.

L’impatto è stato violento, con gravi danni alla bicicletta e lesioni con prognosi di 30 giorni per il conducente della stessa. Il comportamento imprudente del ciclista avrebbe potuto comportare conseguenze ben peggiori.

Si ritiene di dover segnalare anche questo episodio, oltre al precedente sinistro di qualche settimana fa che aveva visto coinvolto in un sinistro stradale un ciclista che percorreva contromano la via Galletti, al fine di prevenire ed evitare ulteriori simili episodi. Sono infatti giunte segnalazioni di ciclisti che percorrono contromano anche le vie Matterella, Gibellino, Binda e Cadorna, mettendo così a rischio la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Le pattuglie della Polizia Locale intensificheranno i controlli sui tratti stradali più frequentati dai ciclisti.