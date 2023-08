Lavori sulla statale 337, tornano le fasce orarie tra Re e Ribellasca

Riprendono, dopo la sospensione per il mese di agosto caratterizzato dall’aumento dei flussi di traffico turistico, i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei versanti lungo la statale 337 “della Val Vigezzo” in tratti saltuari tra Re e Ponte Ribellasca.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in piena sicurezza, a partire da lunedì 4 settembre la statale sarà chiusa al transito dal lunedì al sabato nelle due fasce giornaliere 8:30 - 12:30 e 13:30 - 17:00, festivi esclusi. Al di fuori di tali fasce orarie il traffico sarà regolato con il senso unico alternato.

Gli interventi rientrano nel 1° Stralcio – lotto B del corpo di lavori consegnato da Anas all’impresa esecutrice a luglio 2022 per un investimento pari a 11 milioni e 400 mila euro.

I lavori hanno lo scopo di aumentare il livello di sicurezza lungo la statale 337 che si snoda attraverso un territorio caratterizzato da ampie porzioni di pendici rocciose. L’intervento prevede la messa in sicurezza di estese aree di versante con disgaggio di placche rocciose e l’installazione di un sistema di barriere paramassi e reti in aderenza a protezione della sede stradale da futuri fenomeni di instabilità dei versanti.

