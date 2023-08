Quattro ossolane in campo per il Memorial Brizio

Juventus Domo, Virtus Villa, Varzese e Crodo in campo oggi al ‘Curotti’per un torneo quadrangolare in memoria di Massimo Brizio, commerciante molto noto in città, scomparso prematuramente lo scorso dicembre. Prima partita alle 17 Virtus Villa – Varzese, a seguire alle 18 Crodo - Juventus Domo. Le due perdenti giocheranno la finalina per il terzo posto alle ore 20, mentre le due vincenti daranno vita alla finalissima alle ore 21.