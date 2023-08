San Bartolomeo, stasera lo spettacolo pirotecnico

Terza serata per la festa patronale di San Bartolomeo di Villadossola: dopo la serata inaugurale e quella dedicata alla Quatar Pass par Vila, sabato 26 agosto tanti nuovi appuntamenti ci attendono in Piazza Repubblica.

Ciò che sta facendo maggiormente discutere è l’assenza dei tradizionali falò nell’Ovesca, una delle tradizioni più radicate di San Bartolomeo, normalmente in programma proprio per il sabato. Quest’anno, infatti, non sarà possibile accendere i falò sulle rive del fiume a causa della fitta vegetazione e del pericolo che ne consegue.

Al loro posto, tuttavia, la Pro Loco di Villadossola ha organizzato il tradizionale spettacolo pirotecnico, che solitamente era previsto per il venerdì, in scena alle 21.30.

Sempre per la giornata del 26 agosto è in programma il torneo di basket, ormai diventato un appuntamento fisso: si trata del settimo “Memorial Roberto Massarelli”, con inizio fissato per le ore 9.30 nei nuovi campi dell’Oratorio San Domenico Savio, dove è presente anche un’area ristoro.

L’area ristoro di Piazza Repubblica apre i battenti, invece, alle ore 12 per il pranzo, mentre per la cena è in programma un menu speciale dedicato alla cucina tipica del Piemonte, con apertura alle 19. Infine, la serata è dedicata al liscio, con l’esibizione, a partire dalle 22, della Tikozzi Band, gruppo musicale ossolano.