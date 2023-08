La pioggia ferma la Sgamela'a. Tutto rimandato al 10 settembre

Il maltempo rovina, temporaneamente, la festa per i 50 anni di Sgamela'a. “Ci abbiamo provato fino all’ultimo, anche pensando a soluzioni alternative su un chilometraggio minore. Tuttavia le previsioni meteo particolarmente avverse pervenute da Arpa Piemonte e la conseguente allerta meteo sconsigliano fortemente ogni tipo di iniziativa” spiegano gli organizzatori del Csi e della Fidal. “Peraltro molti dei volontari che sarebbero stati presenti sul percorso potrebbero essere precettati per interventi di protezione civile e guardiania di versanti e ruscelli venendo quindi a mancare un supporto fondamentale per garantire che la gara possa svolgersi in sicurezza” continuano.

“Con rammarico, ma anche con un notevole sforzo organizzativo, per festeggiare il 50° compleanno abbiamo quindi deciso di spostare la manifestazione a domenica 10 settembre 2023 alla stessa ora e sulle stesse distanze” sottolineano gli organizzatori.

“Certi possiate capire, ci auguriamo di potervi vedere al via della 50ª Sgamela’a seppure con quindici giorni di ritardo!”.

“Per i concorrenti già iscritti rimangono valide le loro iscrizioni, mentre saranno riaperte nei prossimi giorni per eventuali nuove adesioni” spuega il presidente della Fidal Vco Luigi Spadone.