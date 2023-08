Ecco come cambia la viabilità per il cantiere di via Marconi e piazza Cavour

Si informa la cittadinanza che per consentire l’avanzamento del cantiere di riqualificazione di Via Marconi e Piazza Cavour, a partire da lunedì 28 agosto, saranno introdotte modifiche alla viabilità di alcune strade.

In particolare verrà chiusa al transito piazza Cavour, con la conseguenza che le auto provenienti da Via Cadorna potranno accedere al parcheggio interno della via stessa, ma dovranno poi percorrere in direzione ferrovia Via Carale di Masera, fino all’incrocio con via de Gasperi, in senso contrario rispetto al normale. Provenendo da via Binda, il percorso più veloce per raggiungere la stazione, e quindi il centro, sarà dunque attraverso Via Trieste, Via Isonzo e Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Verrà istituito in via Gramsci un doppio senso di circolazione, con entrata e uscita da e su C.so Moneta per residenti e autorizzati. Da ultimo verrà invece riaperto, temporaneamente a doppio senso di marcia, il primo tratto di Via Marconi, ove la pavimentazione in pietra è già stata realizzata: sarà quindi consentito utilizzare l’arteria per accedere alla ZTL attraverso via Bagnolini, mentre da via Bagnolini fino all’Hotel Corona il transito e la sosta saranno consentiti solo a residenti ed autorizzati.

Per consentire le modifiche alla viabilità è stato disposto il divieto di sosta su Via Carale di Masera, Via Cadorna, su Piazza Cavour e sul lato destro in direzione C.so Moneta di Via Gramsci.