Le radici diventano opere d’arte a Malesco

Come dire, quando l’arte si intreccia con la natura. S’intitola “Niente è come è… Tutto è come sembra” la mostra allestita a Malesco, in piazza Repubblica, sabato 19 e domenica 20 agosto. L’esposizione, è stata curata da Daniele Rossi che per passione raccoglie reperti di radici e che le ha consegnate nell’occasione a due giovani artiste, Martina Minoletti e Marta Gonzales.

Le due sedicenni, con la collaborazione di Elide Del Negro e Federica Cazzaniga, le hanno ripulite per trasformarle, con estro e fantasia, in curiose opere d’arte. La mostra ha riscosso il gradimento del pubblico, che si è complimentato con le due giovani artiste (nella foto ritratte ad un’altra ragazza, Eleonora, sorella di Martina, che ha collaborato all’allestimento).