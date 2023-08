Sarà conferito al novarese Adolfo Mignemi il Premio 'Repubblica Partigiana dell'Ossola'

Il Premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola” sarà conferito quest’anno ad Adolfo Mignemi. Lo ha deciso la commissione tecnica che ha deciso di attribuire il premio allo studioso novarese Adolfo Mignemi, già responsabile della ricerca presso l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola, poi responsabile dell’Archivio Storico della Banca Popolare di Novara e componente della Commissione Archivi dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri” e della Rete degli Istituti Storici della Resistenza e della Società Contemporanea.

La motivazione: ‘’Il suo notevole impegno nella ricerca che, spaziando su vasti ambiti, ha interessato anche la lotta di liberazione in Ossola, si è sviluppato in seno a diverse istituzioni ed è stato sempre finalizzato alla definizione della storia della Resistenza italiana, con particolare attenzione alle fonti fotografiche fornendo così nuovi strumenti di lettura delle vicende, in particolare agli studiosi che si occupano di quel periodo”.

Il premio, consistente nella riproduzione in scala del Monumento dedicato alla Resistenza Ossolana realizzato dallo scultore ossolano Giuliano Crivelli, sarà consegnato nel corso di una cerimonia del 79esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola che si terrà in autunno a Domodossola.