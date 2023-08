Controllate dalla Polizia 300 persone nel fine settimana

Proseguono i servizi a carattere straordinario di prevenzione e controllo del territorio della Questura del VCO, con interessamento di tutte le aree attualmente più sensibili, in relazione ai fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete, di spaccio di sostanze stupefacenti, di reati predatori, e all'uso di alcol alla guida.

In particolare, nello scorso weekend sono stati predisposti ben 21 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio di Verbania.

Sono state controllate 300 persone e 120 veicoli.

In particolare una donna di Milano, residente a Baveno è stata sanzionata ai sensi dell'art. 7 5 dpr 3 09 del 1990 in quanto trovata in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, per uso personale. Alla donna, controllata nei pressi della zona boschiva di Brovello Carpugnino, nota piazza di spaccio, alla guida della sua autovettura è stata anche ritirata in via cautelare la patente di guida.

Un ragazzo Ucraino è invece stato deferito all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi. Gli Agenti della Sezione volanti hanno controllato il ragazzo a bordo della sua autovettura, il quale privo di documenti veniva accompagnato in Questura per la compiuta identificazione. Lo stesso è stato trovato in possesso di una bomboletta spray urticante a base di oleoresin capsicum con gittata balistica da 50 ml. L'oggetto rinvenuto, poiché non conforme con le vigenti norme, veniva posto in sequestro.

Un ventenne boliviano è stato invece denunciato ai sensi dell'art 186 codice della Strada poiché trovato alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Alcuni passanti avevano segnalato alle pattuglie un veicolo che aveva impattato contro un muretto durante la corsa. Identificato il conducente del veicolo, lo stesso si palesava in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta ad all' assunzione di sostanze alcoliche. Ultimati i rilievi del caso sul posto, il soggetto, previo suo consenso, veniva tradotto presso gli Uffici della locale Polizia Stradale e sottoposto a prova etilometrica con esito positivo. Il soggetto veniva quindi deferito all 'A.G. per guida in stato di ebrezza.

Sempre nel corso del week end appena trascorso un ventenne italiano è stato deferito all' ag per guida in stato di ebrezza alcolica. La volante durante un posto di controllo in piazza adua gli Agenti della sezione volanti procedevano al controllo di un ragazzo alla guida della sua autovettura che da successivi accertamenti risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla normativa, per tale motivo veniva segnalato all' AG ai sensi dell'art. 186.