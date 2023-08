Tandurella (FdI): "Il Comune di Domo entri in Vco Trasporti"

Angelo Tandurella, consigliere di Fratelli d'Italia a Domodossola, ha presentato una mozione per chiedere al Comune di acquisire quote di partecipazione di VCO Trasporti.

“Vco Trasporti opera nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola nel settore del trasporto pubblico locale , che serve anche la città di Domodossola e più in generale gli utenti domesi e ossolani, nonché numerosi visitatori, impiegando anche dipendenti residenti nel nostro Comune” spiega Tandurella. “La società è a totale capitale pubblico, essendo partecipata da 46 Comuni del Verbano, del Cusio e della bassa Ossola, e dal Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, di cui fa parte anche il Comune di Domodossola. Appreso che il Presidente del Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola ha dichiarato durante l’Assemblea societaria di VCO Trasporti del 29/06/2023, come riportato nel relativo verbale, di voler cedere le proprie quote di partecipazione pari al 5% del capitale sociale e corrispondenti a un valore nominale di euro 30.549,39. Tale volontà è supportata da quanto deliberato dall’Assemblea consortile a più riprese, in ultimo anche nel novembre 2022, in fase di approvazione dell’annuale provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, laddove si specifica di voler cedere gratuitamente le quote ai 46 Comuni consorziati facenti parte dell’ex Cob di Verbania in proporzione delle quote di partecipazione che i medesimi Comuni avevano nell’ex Cob di Verbania prima della fusione con il Cob Valle Ossola”.

“Il trasporto pubblico locale è destinato a costituire sempre di più uno snodo centrale delle politiche di sviluppo innovativo dei territori e di servizio ai cittadini residenti e ai turisti, quanto sopra vale a maggior ragione nella nostra città, che vanta la presenza di un hub intermodale quale è l’area estesa della stazione di Domodossola e che è da tempo impegnata in un percorso di potenziamento di un sistema di trasporti sostenibile e interconnesso; la partecipazione alla compagine sociale di VCO Trasporti offrirebbe al nostro Comune l’opportunità di contribuire direttamente alla definizione di decisioni e investimenti che possano innescare impatti positivi a beneficio dell’economia e dei servizi del nostro territorio” spiega nella mozione Tandurella che chiede “alla Giunta Comunale di valutare ed eventualmente condurre un’azione tesa ad acquistare, in accordo con gli attuali soci di VCO Trasporti S.r.l., idonee quote di partecipazione nella medesima società, preferibilmente attraverso la rinuncia, anche solo parziale, all’acquisizione delle quote che il Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola si accinge a cedere da parte dei Comuni aventi diritto”.