Maltempo oggi, allerta rossa in Lombardia. Treni sospesi tra Italia e Francia per una frana

(Adnkronos) - Il maltempo non dà tregua all'Italia. Oggi in Lombardia scatta l'allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell'Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

I treni Alta Velocità Milano - Modane - Parigi sono cancellati a causa di una frana in Savoia. La circolazione, si legge nelle informazioni di Trenitalia sul traffico ferroviario, permane sospesa tra Modane e Chambéry. I treni cancellati di oggi e domani sono: Fr 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22); Fr 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07); Fr 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07); Fr 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34).

Sulla linea Verona-Bolzano la circolazione è rallentata dalle 5 per danni causati dal maltempo. Come informa Trenitalia nelle notizie 'Infomobilità', è in corso l'intervento dei tecnici. Sulla linea i treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti mentre i treni Regionali possono subire cancellazioni.

Inoltre sulla linea Firenze- Borgo San Lorenzo - Faenza la circolazione è sospesa tra Borgo San Lorenzo e Ronta dalle ore 5.05 per danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi.

Allagata la stazione di Genova Principe a Genova, dove - fino alle 15 di oggi - è stata diramata l'allerta arancione. Video postati sui social mostrano il fiume d'acqua sulle scale.

Allerta arancione in Piemonte per rischio idrogeologico a causa dell’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l’intera regione, in particolare nella pianura torinese e nelle valli Belbo, Bormida. A Torino piove ininterrottamente da questa notte e dopo i nubifragi dei giorni scorsi che hanno interessato in particolare il Verbano, il Vercellese e il Monferrato , la pioggia si è estesa anche al cuneese provocando un po’ ovunque l’abbassamento delle temperature. Dal pomeriggio, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, le piogge andranno gradualmente ad attenuarsi, interessando tuttavia ancora l’intera regione. Intanto resta chiuso ai mezzi pesanti il traforo del Frejus dopo la frana che ieri pomeriggio ha colpito il territorio della Maurienne, in Francia, a pochi chilometri dal confine con Bardonecchia, in alta Valsusa.