Un annullo postale per il 40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino

La Valle Vigezzo è strettamente legata ad una tradizione che il tempo non ha cancellato: il lavoro dello spazzacamino. Da questa valle partirono generazioni di uomini e ragazzi verso tutta Europa, trasmettendosi l’arte della pulizia dei camini. Un mestiere duro, pieno di pericoli, dove purtroppo lo sfruttamento dei minori era quotidiano e fece tante vittime innocenti. Tra l’altro proprio ai piccoli fumisti è dedicato un monumento simbolo, posto a Malesco, che ritrae Faustino Cappini, giovanissimo spazzacamino nativo di Re, perito proprio durante il lavoro.

Il museo ed il raduno

A questa nobile arte è dedicato anche il famosissimo “Museo dello Spazzacamino” di Santa Maria Maggiore, conosciuto in tutta Europa e visitato da più di 10.000 persone ogni anno. Qui si può ripercorrere la storia degli spazzacamini vigezzini, le loro condizioni di vita e l’evoluzione della professione. La durezza di questa professione, ora sicura e tutelata, spinse molti spazzacamini a “dimenticare” difficoltà e pericoli lasciando che l’oblio coprisse le tristi condizioni di lavoro. Per fortuna il tempo ha aiutato a dare il giusto risalto e celebrazione a quest’attività tanto da creare nel 1982 il primo raduno a Santa Maria Maggiore, organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore. Oltre ad essere una rievocazione storica è una delle più conosciute e frequentate manifestazioni del Piemonte anche in chiave turistica. La “tre giorni” vigezzina prenderà forma attraverso rievocazioni storiche, canti, musiche e danze che coinvolgeranno i presenti immergendoli nel mondo del “fumo e fuliggine”. Prevista la presenza di 1.200 spazzacamini provenienti da 22 Nazioni (con la novità Galles) che animeranno la grande sfilata del 3 settembre a partire dalle ore 10,00. In considerazione dell’enorme afflusso di visitatori previsto, gli organizzatori consigliano l’utilizzo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli (per info www.vigezzinacentovalli.com).

L’annullo postale

Quest’anno l’Associazione Nazionale Spazzacamini, in occasione della 40^ edizione del raduno internazionale ha voluto sottolineare l’evento con l’emissione di uno speciale annullo postale dedicato. Grazie alla collaborazione con Poste Italiane è stato realizzato un artistico annullo, in formato ovale, che riproduce il logo dell’Associazione completato dalla descrizione “40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino – 3.9.2023 – 28857 Santa Maria Maggiore (VB)”. Il servizio temporaneo sarà attivo domenica 3 settembre presso il gazebo allestito nel Parco di Villa Antonia (di fronte all’entrata del Museo) dalle ore 11,00 alle ore 17,00. A partire dal 4 settembre l’annullo sarà poi disponibile per i 60 giorni successivi presso l’Ufficio Postale di Domodossola, Via Romita 7, al termine dei quali verrà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della raccolta storico postale. Per l’occasione è stata predisposta dal Museo una bella cartolina postale che potrà essere obliterata con l’annullo, creando un ricordo indelebile per la gioia dei collezionisti e per chi parteciperà ad una manifestazione memorabile e già storica.

Il programma completo è disponibile sui siti www.santamariamaggiore.info

www.museospazzacamino.it

La Valle Vigezzo si appresta dunque a vivere un evento unico al mondo, dal sapore antico tra rievocazioni e spunti di riflessione per un lavoro oggi sicuro ma che in passato è stato non privo di pericoli e sacrifici. Nella splendida cornice alpina riecheggeranno i canti, i balli, le lingue diverse accomunate da un’unica professione ed anche le risate per una sana goliardia che, ne siamo sicuri, coinvolgerà tutti i partecipanti. Un fiume eterogeneo di giubbe nere e mille altri colori sfilerà con gioia e tanta fierezza, offrendo più di un motivo per “invadere” pacificamente questi luoghi ameni e incantati.