Al via venerdì la terza edizione del Festival Campo Base

Appuntamento conclusivo della stagione 2023 per il Festival Campo Base, giunto alla sua terza edizione. Il Festival, che esplora il rapporto tra uomo e natura, i temi legati alla cultura della montagna e dell’aria aperta, propone pratiche di riconnessione con l’ambiente naturale per affermarne la centralità nell’esperienza umana.

Campo Base vuole stimolare un pensiero che possa essere efficace nel presente e capace di immaginare futuri possibili per coloro che verranno. Personalità dello sport, pensatori e scienziati sono invitati al Festival per condividere le proprie esperienze, per aprire a percorsi di senso e per stimolare riflessioni. Le arti e le creazioni degli artisti sono per noi strumenti per sintonizzarci verso nuove percezioni e importanti catalizzatori di energie. Il campeggio è la nostra comunità temporanea, punto di partenza per esplorare il territorio della Val D’Ossola fatto di valli e montagne meravigliose, ricche di cultura e saperi.

Venerdì 1 Settembre 18.30

Campo Base Festival si aprirà al pubblico con un aperitivo di benvenuto e una tavola rotonda sui temi dell’ecologia, realizzata con ‘Ci sarà un bel clima’, collettivo nato nel 2020 con l'obiettivo di creare un coinvolgimento più ampio e inclusivo attorno alla causa climatica ed ecologica.20.30 prima il benvenuto ufficiale alla terza edizione del Festival in compagnia di Alessandro e Elena Gogna, poi un momento di approfondimento con Fabrizio Manoni, assoluto protagonista delle montagne ossolane, guida alpina di professione, ha scalato e aperto diverse grandi vie sulle Alpi e non solo, dalla parete nord del Cervino in solitaria all’avventura sull’Everest, con il bivacco più alto nella storia dell’alpinismo.21.15 David Bacci e Cai Eagle Team, un momento di dialogo, tra Alaska e Patagonia, alla ricerca di pareti inviolate sull’Himalaya e sulla parete sud del Denali. David Bacci fa parte del celebre gruppo alpinistico dei Ragni di Lecco e attualmente è membro della giuria del progetto CAI Eagle Team, iniziativa pensata dall’alpinista Matteo Della Bordella insieme al Club Alpino Italiano, con l'obiettivo di trasmettere ai giovani le conoscenze tecniche e il patrimonio culturale fondamentali per diventare interpreti dell’alpinismo moderno.22.30 Dj set Oril & Alemaro e di Bunny, tutti giovani e promettenti musicisti ossolani.

Sabato 2 Settembre 18.30

L'esploratore Franco Micheli sarà ospite a Tones Teatro Natura per presentare il suo ultimo libro "Per ritrovarti devi prima perderti. Guida tecnico-filosofica all'orientamento naturale”, in cui racconta decenni di esplorazioni grazie all’orientamento naturale nei più differenti ambienti della Terra.19.00 Concerto di Addict Ameba, un collettivo musicale formato da dieci elementi che mescola afro, ethio jazz, psych rock e musica latina.20.30 "Il paradosso dell'acqua", dialogano tra loro saranno Alex Bellini, famoso esploratore con una spiccata attenzione all'ambiente, Sofia Farina, ricercatrice, meteorologa dell'Università di Trento e attivista per il clima e la montagna con Protect Our Winter e Cipra e Sara Sengantin, scrittrice, divulgatrice e attivista ambientale. Incontro centrato sull'importanza delle risorse naturali, senza distogliere lo sguardo dalle mille emergenze contemporanee, tra inquinamento, siccità e spreco.22.00 Venerus in concerto. Artista talentuoso ed eclettico contribuito ha contribuito ad innovare la scena musicale contemporanea: anima libera dalle etichette del genere, cantautore, polistrumentista e producer, sa unire sound soul e R&B all’elettronica, con uno stile unico e originalissimo.23.00 Steve Pepe dj set tra un eclettico mix di stili e sonorità elettroniche e psichedeliche.

Domenica 3 Settembre

Dalle 13 alle 18, nel piccolo villaggio rinato di Ghesc nel piccolo villaggio rinato di Ghesc, adornato dai Pani del desiderio realizzati durante i giorni del festival con l’artista Ilaria Turba, con degustazione di vini, cibo e musica. Barbarella e Savoy-Hard accompagneranno l’intero pomeriggio con un movimentato dj set back to back. Partecipa alla giornata di festa Madre Proiject con Davide Longoni. Quindi La Rampolina e lo chef Davide Minoletti a Campo Base Festival. Per Davide Minoletti e lo staff de La Rampolina il cibo è condivisione e contatto con il territorio. Anche quest'anno il cibo a Campo Base sarà curato e pensato ad hoc. Sarà la montagna che incontra il lago, riscopre piatti della tradizione e contemporaneamente sperimenta scegliendo con consapevolezza nel rispetto dell’ambiente

23 Agosto — 03 Settembre dalle 21:00 — 21:30 Cima è una installazione sonora e luminosa che nasce dalla collaborazione fra Nicola Ratti, Concrete Acoustics e Andrea Sanson, immaginata per il campanile di Montecrestese a partire da due suggestioni: il suono della campana come “soundmark” che caratterizza il luogo, la sua comunità e la forma cava della struttura come rimando alla connessione interno/esterno. Al tramonto, ogni sera per una settimana, dal campanile si irradia una diffusione sonora e luminosa per tutto il territorio circostante. L’inaugurazione è programmata il 23 agosto alle ore 20.30.