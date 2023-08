Euro 5, Bertola (EV): "Da Governo a Regione, il centrodestra incapace di dare risposte a problematiche che affliggono i cittadini"

"C’è totale disconnessione tra il governo Meloni e gli esponenti dello stesso centrodestra che governano in Piemonte, l’ennesima dimostrazione di come questa maggioranza sia incapace di tenere una linea amministrativa coerente ed efficace.



Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto in Piemonte dal prossimo 15 settembre e deciso dalla Regione da inizio del 2021 arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri per essere posticipato.



Essendo infatti incapaci di dare risposte concrete alle problematiche cui vengono messi di fronte, dal cambiamento climatico alla salute dei cittadini e non meno importante la necessità di dispiegare incentivi e risorse per il rinnovo delle auto e di investire nelle infrastrutture di trasporto pubblico, il centrodestra punta come al solito a… non fare nulla.



Di fronte a tutte le urgenze il governo si sta rivelando del tutto impreparato e altrettanto improvvisate sono le scelte compiute dalla Regione governata in questi anni da Cirio e centrodestra: le misure sui diesel euro 5 volute e imposte dalla Regione stessa, sono necessarie per ridurre l'inquinamento da polveri sottili, ma diventano insostenibili per i cittadini se non sono accompagnate da incentivi alla rottamazione e dal potenziamento del servizio pubblico; invece bus e treni sono sempre più cari e sempre meno frequenti" così Giorgio Bertola, consigliere regionale Europa Verde