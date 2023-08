Blocco diesel Euro 5, Cna Piemonte: "Chiediamo la proroga di due anni"

Tale accordo prevedeva il blocco della categoria Euro 5 a partire dal 1° ottobre 2025, scadenza che deve essere mantenuta. Inoltre, CNA Piemonte ha condiviso con l'Assessore alle Attività Produttive soluzioni pratiche e sostenibili per affrontare la sfida all'inquinamento. Si ritiene fondamentale l'espansione del chilometraggio per il "move in geolocalizzato", limitato alle zone con restrizioni, e si propone di destinare risorse per l'installazione gratuita di tale sistema, promuovendo così pratiche più eco-sostenibili nel settore dei trasporti.

I dati raccolti da Eurostat mettono in luce come l'inquinamento atmosferico derivi da diverse fonti, con il settore residenziale, l'energia e l'agricoltura a contribuire significativamente alle emissioni di CO2. Inoltre, il settore dei trasporti contribuisce solo con il 10% del totale delle emissioni, un dato percentualmente esiguo rispetto ad altre attività. Questa considerazione solleva interrogativi sull'efficacia dell'approccio al blocco dei mezzi Euro 5 nel contrastare l'inquinamento.

CNA Piemonte ritiene essenziale introdurre soluzioni mirate per consentire la circolazione dei veicoli di categoria N1, N2, N3, M1, M2 ed M3 Euro 5 con alimentazione a gasolio. Tali soluzioni dovrebbero comprendere i veicoli utilizzati per rispondere a chiamate d'emergenza, per il trasporto merci, trasporti specifici e servizi pubblici non di linea. L'approvazione della circolazione per veicoli aziendali che dimostrano l'adozione di soluzioni meno inquinanti costituisce un passo cruciale verso la sostenibilità.