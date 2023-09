Nuova presidente alla pro loco di Premosello: è Cristina Ragozza

A guidare il gruppo della Pro loco di Premosello per i prossimi tre anni è Cristina Ragozza 37 anni. L’assemblea dei soci, riunitasi lunedì nella sede di piazza Balzani, ha votato per il rinnovo del consiglio in seguito alle dimissioni di Iacopo De Paoli per impegni familiari e lavorativi.

Cristina Ragozza, che di professione è commessa in un supermercato, da due anni era già componente della Proloco con l’incarico di tesoriere e affiancava inoltre il presidente nelle varie iniziative.

“Stiamo lavorando molto bene con il territorio – commenta Cristina Ragozza – con l’aiuto e il coinvolgimento di tutti. Devo dire che sia la cittadinanza che le imprese e le associazioni ci stanno aiutando in modo tangibile collaborando alle varie attività. Anche con la Pro Colloro abbiamo un’ottima collaborazione. Il palio degli asini appena concluso ha avuto un grande successo. Sui social la nostra associazione è molto seguita e questo ci incoraggia a fare sempre meglio. Stiamo elaborando nuove idee anche con il gruppo culturale Gente Nostra che è entrato a far parte della Pro loco. E’ importante la fattiva partecipazione di tutti. Proseguiremo fino a dicembre con i corsi di cucina tenuti non da chef professionisti ma da persone del paese che hanno una particolare abilità a preparare piatti specifici o a cucinare determinati alimenti. Il 31 ottobre organizzeremo un evento per Halloween e poi l’8 dicembre come tradizione avremo l’accensione dell’albero in piazza Balzani. Non faremo mercatini di Natale in quanto già ce ne sono parecchi in zona e noi rischieremmo di fare un’iniziativa con poco seguito”.