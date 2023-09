Si corre il 2 settembre a Villadossola la IV prova del Campionato regionale di corsa in montagna. Il tracciato si snoderà sulla Collina dello Sport . Il ritrovo per la competizione, organizzata dal gruppo sportivo Genzianella, è alle 13,30. Il via alle garee è fissato per le 15,30.

La prova è riservata a ragazzi, cadetti e allievi, sia maschile che femminile, che si sfideranno sui percorsi che vanno da 0,6 a 4,8 chilometri in base alla categorie