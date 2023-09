Festa del volo: a Domobianca una giornata tra parapendii ed elicotteri

Continua la lunga estate di eventi a Domobianca365: domenica 3 settembre un nuovo imperdibile appuntamento con la Festa del Volo, una giornata dedicata a tutti gli appassionati di parapendio e non solo.

Durante tutta la giornata, i cieli del Lusentino ospitano numerosi piloti, professionisti e non, che avranno a disposizione gli ampi spazi di Domobianca per lunghi voli e atterraggi in tutta sicurezza, in una cornice naturale ideale per questo tipo di sport. Grazie ad un servizio navetta e agli impianti di risalita per l’occasione completamente gratuita, è possibile per gli appassionati fare numerosi voli nell’arco dell’intera giornata. Ma non è tutto: chiunque può provare l’esperienza adrenalinica del parapendio, volando in tandem con piloti professionisti.

La Festa del Volo prevede anche una collaborazione con Eliossola, grazie alla quale è possibile volare in elicottero per ammirare la valle e la città di Domodossola dall’alto. Nell’area del Lusebar viene allestito uno stand di Air Valdossola, l’associazione e scuola di volo con sede a Masera, dove vengono esposti diversi modelli di elicotteri, un deltaplano a motore e due aerei ultraleggeri ed è possibile far volare piccoli aerei telecomandati.

La festa prevede anche l’apertura di tutti i punti ristoro di Domobianca365 e, a partire dalle ore 15, un dj set con Bunny.