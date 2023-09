Gol a grappoli nel weekend di Coppa

Ha preso il via la stagione calcistica per Promozione e Prima Categoria, con la disputa delle prime gare di Coppa Italia e Coppa Piemonte.

Nella Coppa Italia di Promozione, con sfide di andata e ritorno a eliminazione diretta, subito due incontri di cartello in cui non sono mancate le emozioni: nell’anticipo di sabato sera al “Galli” il derby tra Baveno e Feriolo è terminato con la vittoria azzurra per 2-1 in rimonta: subito avanti il Feriolo con Cerutti al 1’, ma Sarr nel primo tempo e Pastorelli nella ripresa la ribaltano. Tutto ancora aperto comunque per il passaggio del turno.

Passaggio del turno che sembra invece già ipotecato dalla Juve Domo, che domenica al “Curotti” ha travolto l’Omegna con un perentorio 4-1, grazie alle reti di Carassiti, Luca Cabrini, Vanzan e Soncin allo scadere. E dire che l’Omegna alla mezz’ora si era portato in parità grazie al rigore di Marra, prima di cedere sotto i colpi dei granata, già in forma campionato.

Anche nella Coppa Piemonte di Prima categoria sono arrivati i primi gol per le squadre del nostro territorio: nell’anticipo di sabato il Bagnella ha impattato per 1-1 (rete di Ricky Poi) sul campo del Comignago nella prima partita del triangolare 3.

Domenica poi Cannobiese (triangolare 1) e Piedimulera (triangolare 2) hanno fatto la voce grossa contro i malcapitati Vogogna e Crodo. I lacuali hanno superato con un netto 4-2 gli uomini di Castelnuovo, grazie alle reti di Schirru, Ferrari, Chiarello e Laratta, che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale causato da un’autorete dello stesso Chiarello. La rete di Mattia Moggio nel finale non basta a riaprire i giochi.

Termina invece 4-1 la sfida tra Piedimulera e Crodo, gialloblù scatenati a segno con Mainini e i nuovi arrivati Maesano, Ciocca e De Luca. Per i gialloblù del presidente Tomola anche un rigore sbagliato da Martelli a metà ripresa, mentre agli ospiti non basta la rete di Marco Simona.

Prossimo turno in programma giovedì 14 settembre alle ore 20.30, questo il programma:

Omegna – Juve Domo; Feriolo – Baveno; Vogogna – Gravellona San Pietro; Crodo – Virtus Villa; Bagnella - Serravallese