Chiorino all'incontro con i sindacati: "Bisogna rafforzare la cultura della sicurezza"

"Convergiamo tutti sulla necessità di intervenire in modo ancora più incisivo e puntuale: solo se c'è pieno rispetto dei diritti e dei doveri, c'è sicurezza sul lavoro".

Cosi l'assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino dopo l'incontro in Prefettura a Vercelli con i sindacati ha ribadito come: "Diventa fondamentale ragionare sul concetto di partecipazione: siamo in linea con il Governo nel ribadire che non servono norme aggiuntive, ma acquisire una maggiore consapevolezza dell'importanza di quelle già esistenti e potenziare il più possibile i controlli ispettivi come sta avvenendo con i nuovi ispettori assunti e ad oggi in fase di formazione. In Regione prosegue il lavoro congiunto con i sindacati e Istituzioni sul tema della sicurezza, che in autunno vedranno due nuovi incontri già fissati. In sede di Conferenza Stato/Regioni - ha aggiunto Chiorino - sarà ufficializzato il protocollo con Inail Nazionale per rafforzare la formazione di chi lavorerà nei cantieri Pnrr attraverso fondi destinati alle Regioni. Ciò dimostra la grande attenzione del Governo investendo sulla formazione a partire dai grandi cantieri dotando le Regioni di risorse importanti. Non ci conforta in questo tragico momento, ma bene l'arrivo di nuovo personale in forza all'Ispettorato del Lavoro che sarà destinato sul territorio nazionale, Piemonte compreso. Le norme ci sono - ha concluso Chiorino - come le sanzioni per chi non rispetta le regole: bisogna rafforzare la cultura della sicurezza".