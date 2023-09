Lipari: ''L'obiettivo dell'Ornavassese è arrivare ai play off''

‘’Non mi nascondo: l’obiettivo è arrivare ai play off’’. Gianni Lipari, navigato allenatore ossolano, guarda in alto per la ‘sua’ Ornavassese, squadra che allena da poche settimane e e spera sia protagonista nel girone A di Prima Categoria.

I neri dunque non si nascondo e con il tecnico ossolano in panchina cercano gloria nelle parti alte della classifica.

‘’Intanto faccio i miei auguri alla Varzese’’ dice Lipari, che la squadra della valle Divedro ha guidato per cinque anni. Ora, la 'scommessa' ad Ornavasso, dove trova una rosa rinforzata e quasi al completo.

‘’Direi che al massimo serve ancora un centrocampista, gli altri reparti sono a posto’’ afferma Lipari.

E dire a posto è dire già molto perché l’Ornavassese si è rinforzata con l’arrivo dietro di un portiere che offre garanzie come Fovanna e di un giocatore di qualità come Oddini, entrambi ex Vogogna. Ma non solo. In terra walser ritornano Simone e Michele Zonca, due sicurezze che hanno già vestito la maglia nera e che erano emigrati per un paio d’anni a Villadossola. Poi in attacco un nome che è tutto dire: Alessandro Elca. Uno la cui storia parla da sola e che è rientrato nel mondo del calcio agonistico dopo uno stop.

Ma se l’Ornavassese punta ai play off, qual è la squadra che può vincere il campionato?

‘’Vedo Piedimulera, Virtus Villa, Cannobiese e Bagnella, anche se Tabozzi si ’nasconde’ dicendo che punta a salvarsi’’ afferma Lipari.

Giovedì sera, in paese, la presentazione della squadra.