Pallanzeno, Blardone: "Il Comune non gestisce più la rete idrica, rivolgetevi a Idrablu"

"Viste le numerose segnalazioni che pervengono agli Uffici Comunali in merito alla conduzione e alle problematiche relative alla rete idrica, riteniamo doveroso informare la cittadinanza che, in ottemperanza di una normativa nazionale da noi non condivisa e contrastata, siamo stati costretti a trasferire le strutture e la gestione della rete idrica e fognaria ad un gestore esterno che da quel momento ne è diventato l’unico responsabile, sia sotto l’aspetto commerciale che sotto l'aspetto operativo". Il sindaco Gianpaolo Blardone interviene scrivendo ai suoi cittadini sulla questione del gestore della rete idrica.

E proprio l'aspetto operativo, scondo l'amministrazione di Pallanzeno, "sta creando non poche difficoltà".

"Anche se non è mai venuta meno, la nostra azione di stimolo e di sollecitazione purtroppo alcuni problemi restano ancora da risolvere" scrive Blardone.

"Invitiamo quindi gli utenti di detti servizi nel caso di disfunzioni e/o anomalie dicomunicarle direttamente al gestore Idrablu Spa al n° 800.24.28.70 richiedendone l'immediato intervento. Resta inteso che l’amministrazione comunale pur privata di tutte le competenze, è disponibile a intraprendere qualsiasi azione che serva alla risoluzione delle varie problematiche" conclude Blardone.