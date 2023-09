"L'annuncio del governo sullo stop al folle divieto per i diesel 5 in Piemonte è una buona notizia. Come garantito da Matteo Salvini, l'esecutivo passa dalle parole ai fatti, contro gli estremismi di un'Europa che vanno a colpire aziende, lavoratori e famiglie italiane. Avanti così" - dichiara l’europarlamentare della Lega Alessandro Panza.