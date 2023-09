Politica, riconferme nel nuovo direttivo regionale della Lega

Nel Direttivo regionale della Lega Salvini Piemonte, svoltosi il 4 settembre presso la Sede di Corso Re Umberto 2 a Torino, sono stati riconfermati dal Segretario della Lega Piemontese l'Onorevole Riccardo Molinari e da tutto il direttivo all'unanimità, Andrea Cane come Responsabile Enti locali e Alessandro Giglio Vigna come Segretario organizzativo della Regione.

"È per me un piacere ed un segno di fiducia e continuità - ha detto il Consigliere regionale del Piemonte Andrea Cane - negli anni abbiamo ottimizzato il sistema di raccolta dati e di gestione capillare dal piccolo comune alla grande città, sia la gestione della parte amministrava con presentazione di documenti politici a marchio Lega, per fornire tutto il supporto necessario ai nostri eletti".

"Organizzare è la mia passione da sempre - conclude l'Onorevole Alessandro Giglio Vigna - ringrazio per la mia conferma. Grazie anche al team costruito negli anni in tutta la Regione Piemonte sotto il simbolo della Lega, per rappresentare il Partito sul territorio. Come sempre: squadra che vince non si cambia!".