Una scuola di paracadutismo in Ossola: il sogno della pluricampionessa Gigliola Borgnis FOTO

"Il mio sogno? Portare i lanci in paracadute in Ossola, organizzando eventi periodici ma anche allestendo una base fissa e attivando una scuola". Un sogno a cui Gigliola Borgnis, paracadutista pluricampionessa italiana e inglese nella disciplina freefly e freestyle, campionessa europea ad Empuriabrava (Spagna) nel 2002 e vice campionessa mondiale al World Cup in Arizona (Usa) nel 2000, sta lavorando da qualche tempo.

Ossolana di nascita, dopo tanti anni trascorsi in giro per il mondo, prima per il paracadutismo poi per lavoro, da qualche anno è tornata in Ossola dove ha aperto una scuola d'inglese. Ma adesso il progetto, ambizioso, è quello di far volare gli ossolani. Gigliola l'abbiamo incontrata domenica scorsa a Domobianca in occasione della Festa del Volo organizzata da Domobianca 365 in collaborazione con l'Aeroclub Valdossola. Qui, dove si vola in parapendio ed è attiva una scuola specifica, ha fatto avvicinare il pubblico al mondo del paracadutismo, una delle discipline più adrenaliniche in aria.

"Nello spazio che ci hanno riservato - racconta Gigliola - assieme al mio socio Jimmy Parrella abbiamo mostrato attrezzature come caschi, tute e altimetri, e fatto divertire i bambini con i carrelli che simulano la posizione di volo. Purtroppo non siamo riusciti, per via delle tempistiche ristrette, a organizzare lanci dimostrativi su Domobianca. Sarebbe stato bellissimo volare sulle nostre montagne ed esibirci con i fumogeni. Però abbiamo potuto rispondere a tutte le domande di chi è venuto a trovarci, e abbiamo anche dispiegato una vela del paracadute, mettendola a confronto con una vela del parapendio in modo da farne comprendere le differenze".

Anche se Gigliola Borgnis ha ormai abbandonato il mondo del paracadutismo professionista, la passione per i lanci e il volo ancora scorre nelle sue vene, più forte che mai. "Abbiamo un progetto ambizioso - spiega infatti - il nostro team SkyDive Vco sta lavorando per offrire in Ossola la possibilità di lanciarsi in paracadute, e stiamo valutando di aprire una vera scuola di paracadutismo. Volare con la vista delle nostre meravigliose montagne è qualcosa di unico. Lo abbiamo fatto un paio di anni fa in occasione di un evento, ci piacerebbe poter offrire la possibilità, a chi volesse avvicinarsi a questo mondo, di imparare, acquisire il brevetto e vivere emozioni indescrivibili".

Gigliola, che del volo ha fatto la sua vita sino a pochi anni fa, è quindi in continuo fermento, alla ricerca dell'adrenalina che ha caratterizzato l'attività agonistica e che vorrebbe trasmettere anche agli altri. Volo sì, ma non solo: infatti quest'estate ha conseguito anche il brevetto da sub e ama la montagna e lo sci in particolare. Non solo sport nella sua vita: Gigliola è anche e soprattutto impegnata con la sua scuola di inglese a Domodossola, la Welcome The English Academy, che ha aperto negli ex uffici di suo padre, l'avvocato Borgnis. E' lì che, essendo per metà italiana e per metà inglese, aiuta i suoi studenti a far volare il loro inglese.