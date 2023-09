Il Vogogna riparte con i playoff nel mirino

Anche il Vogogna è pronto a rituffarsi nel campionato. I verdi ossolani, guidati dal riconfermato Enrico Castelnuovo, ripartono con l’obiettivo di cancellare il pessimo girone di ritorno della passata stagione, e vogliosi di ripetere le prestazioni fornite nel girone d’andata, quando erano in lotta per i primi posti in classifica. E domenica è già tempo di campionato, si comincia in casa contro l’Ornavassese.

Questa l’analisi dell’allenatore Enrico Castelnuovo sul mercato vogognese: “Rispetto all’anno scorso abbiamo perso alcuni giocatori importanti, come Odini, Fovanna e Andrea Fernandez, ma abbiamo preso diversi giovani promettenti, cito ad esempio Bionda dal Piedimulera, Lopardo e Biondini dalla Juve Domo, e gli esperti Alex Moggio e Savoia dalla Virtus Villa”. L’attacco è sicuramente il reparto più completo, con Mattia Moggio, Simone Margaroli e Marco Fernandez: “Sì davanti siamo ben coperti, in questo momento siamo ancora in trattativa per un paio di rinforzi in più in difesa, ma non è mai facile trovare i giocatori giusti. Siamo comunque una buona squadra, se le cose gireranno bene potremmo fare anche un pensierino ai playoff”.

Che campionato sarà?

“Ci sono davvero molte squadre che potenzialmente possono lottare per salire. Dico ovviamente le solite Piedimulera,Cannobiese, Virtus Villa e Bagnella, ma attenzione anche all’Ornavassese e magari a qualche squadra dal Novarese che noi conosciamo poco, penso soprattutto al Trecate. Credo che sarà un bel campionato”.