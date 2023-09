Arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Masera durante la Festa dell'Uva

I carabinieri della Compagnia di Domodossola, la scorsa notte, hanno arrestato un 45enne ossolano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari della Radiomobile sono intervenuti a Masera, durante la nota “Festa dell’Uva”, dove alcuni avventori avevano segnalato la presenza di un soggetto in stato di ubriachezza che stava molestano i presenti.

Subito intervenuti, gli uomini dell’Arma hanno inizialmente invitato il soggetto ad allontanarsi, il quale in tutta risposta ha iniziato ad inveire contro gli stessi passando poi alle vie di fatto, scagliandosi violentemente contro di loro e così rendendo necessaria la sua immobilizzazione.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in caserma sino all’udienza di convalida dell’arresto. Davanti al giudice del tribunale di Verbania, l’uomo si è scusato per quanto avvenuto, ammettendo di non ricordarsi nulla a causa dell’alcol. L’arresto è stato così convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma: dovrà presentarsi in caserma 2 volte la settimana.